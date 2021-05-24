خلال اجتماعه مع «الليبية للبريد والاتصالات».. «الدبيبة» يناقش ميزانية عام 2021

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مع أعضاء الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل الشركة.

وأوضح حساب حكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، مناقشة ميزانية عام 2021.

وأوضح البيان، أنه تم أيضًا خلال الاجتماع طرح بعض المبادرات كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة القابضة والشركات التابعة لها لخدمة وتمكين الشباب ودعم السوق المحلي.