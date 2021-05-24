البدوي: تسفير مليون عامل مصري إلى ليبيا كمرحلة أولى

قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدي البدوي إن قرارات الحكومة المصرية بالموافقة على سفر العمالة المصرية لدولة ليبيا، سيصب في مصلحة الكثير من العمالة التي تضررت خلال الفترة الماضية، سواء بسبب الحروب في الدول العربية أو جائحة كورونا، متوقعا أن يتم البدء بسفر نحو مليون عامل مصري، وزيادة ذلك العمل تدريجيا، إلى أن يصل لنحو 3 مليون عامل.

وأضاف البدوي في تصريحاته لموقع “الرئيس نيوز”، أن سوق العمل المصري به عدد كبير من العمالة المدربة في مجالات الإنشاءات والبناء، وهو من أكثر المجالات التي ستحتاجها دولة ليبيا لإعادة إعمارها، مما سيحد من معدل البطالة في مصر.

ونفى البدوي، أن يكون لجائحة كورونا أثر سلبي على تنفيذ ذلك القرار، حيث يرى أن طبيعة دولة ليبيا الصحراوية وعدم وجود زحام بها يقلل من انتشار فيروس كورونا بها، خاصة وأن أغلب المشروعات التي ستشارك بها العمالة المصرية في أماكن مفتوحة.