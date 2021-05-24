وزير القوى العاملة: تم عقد جلسة مباحثات بين كبار مسؤولي وزارتي القوى العاملة والعمل الليبية

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان إنه منذ فترة قصيرة تم عقد جلسة مباحثات بين كبار مسؤولي وزارتي القوى العاملة، والعمل الليبية، بديوان عام الوزارة، لبحث التعاون المشترك في إطار قرار المجلس الرئاسي الليبي فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية.

وأشار سعفان، في تصريحات لموقع “الرئيس نيوز”، إلى أن تلك المباحثات نتج عنها قرارات بالاستمرار في تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على كافة الأعمال، وإعداد التقارير الخاصة بها، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبل فريق فني يتم اختياره من الخبراء الفنيين، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين.