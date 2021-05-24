شلوف لـ«الدبيبة»: نتخوف من فقدانك فرصة الوصول الآمن للانتخابات

انتقد رئيس مؤسسة «سليفيوم» للأبحاث والدراسات، المحلل السياسي جمال شلوف، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بسبب فقدان الشعب لحماسه وعزيمته التي ظهرت مع بداية تولي الحكومة زمام الأمور

وقال شلوف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبدالحميد الدبيبة، سأخاطبك بشكل مباشر وشخصي، بدون صفة عبر منشوري هذا الذي أتمنى أن يصلك وتستوعبه جيدا، ففي يوم 10 مارس الماضي عقد مجلس النواب جلسة في سرت وسط ضغط شعبي كبير جدا على النواب لاعتماد حكومتك، حتى أن أحد النواب أبلغني شخصيا بأنه حس بنبرة تهديد في لهجة أبناء دائرته وهم يطالبونه باعتماد الحكومة.”

وتابع شلوف:” اليوم وبعد 75 يوما فقط عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة الميزانية المقترحة لحكومتك والأراء تتجه بوضوح إلى رفض وتجميد أغلب بنودها مما يعني عمليا تحويل حكومتك إلى حكومة تسيير أعمال فقط وسط فتور شعبي وفقدان كامل للحماس الداعم لحكومتك”، على حد قوله.

وتسائل:” السؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك ومستشاريك ليس لماذا فقد أغلب الشعب حماسهم لمناصرة حكومتك؟، بل أسال نفسك ومستشاريك ماذا فعلت خلال الـ 75 يوما الماضية لتزيل الحماس من المواطن البسيط الذي كان يأمل ويرى في حكومتك الأمل والمنقذ؟” على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الإجابة قد تكون متأخرة جدا، بعد الأخطاء وحتى السقطات التي أوصلت المواطن للحكم عليك بالانحياز السياسي وحتى الجهوي وإنك استنساخ لسلفك السراج، لكنها ستفيد في إنقاذ ما يمكن إنقاذه” على حد زعمه.

واستطرد:” لم أتوقع استمرار الحماس الشعبي لحكومتك، لكني أعترف أن فقدان الحماس بهذا الحجم وخلال أقل من 75 يوما فقط كان أسرع من توقعاتي”.

واختتم:” أتمنى أن تحاول تقييم أداءك، والرجوع سريعا على أخطائك ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ليس ﻷني أتمنى التوفيق لشخصك، بل كي لا تتجه الامور إلى الأسوأ، ونفقد فرصة الوصول الآمن للخيار الانتخابي في ديسمبر المقبل” على حد قوله.