المنقوش تناقش مع السفير الألماني ملفات الهجرة والانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية

ناقش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خلال استقبالها السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، ملفات الهجرة غير الشرعية والانتخابات الوطنية المقبلة إضافة إلى انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

ووصف السفير الألماني عبر حسابه على «تويتر» اجتماعه مع المنقوش بالـ«بناء»، مشيرا إلى أنهما تطلعا «إلى أفضل السبل لدعم الانتخابات الوطنية وانسحاب القوات الأجنبية». كما ناقشا «بالمثل كيفية تحسين إدارة الهجرة فيما يتعلق بالمصالح والحقوق المشروعة لجميع المعنيين».

وتمثل هذه الملفات أولوية المرحلة الراهنة في ليبيا سواء على المستوى المحلي والدولي في ظل الجهود المبذولة لدفع مسارات عملية التسوية السياسية الجارية للازمة برعاية الأمم المتحدة نحو الانتخابات المقررة في نهاية ديسمبر المقبل.

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