اجتماع بين مفوضيتي الانتخابات والمجتمع المدني حول ملف المراقبة الانتخابية

طرابلس 24 مايو 2021 (وال)- تتواصل على مدى ثلاثة أيام، اجتماعات اللجنة المشتركة بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومفوضية المجتمع المدني، وذلك لمناقشة ملف مراقبة الانتخابات استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم.

وشهدت الجلسة الأولى اليوم الإثنين بحضور المدير العام لمفوضية الانتخابات السيد يحيى الجديد، والمدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني السيد إبراهيم المقصبي، ورئيس قسم العمليات الخارجية بالمفوضية السيد عبد الغني دعبوب، وعدد من موظفي المفوضية وممثلين عن مؤسسات مدنية معنية بالمراقبة الانتخابية، وذلك بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (وال) س خ/ ر ت

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