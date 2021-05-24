صوان: نرفض أي تأجيل للانتخابات وندفع باتجاه انتخاب الرئيس من الشعب

قال رئيس حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – محمد صوان:” نرفض أي تأجيل أو تأخير لانتخابات 24 ديسمبر مهما كانت المبررات، وندفع باتجاه أن يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب” على حد تعبيره.

وأضاف رئيس حزب العدالة والبناء، في تصريحات صحفية، تابعتها ورصدتها “الساعة24″:” علينا أن لا نسمح للأصوات التي تضع العراقيل في اتجاه تأجيل أو تعطيل الانتخابات وتريد أن تستمر المراحل الانتقالية”.

وتابع:” اختيار الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب الليبي خطوة مهمة جدا في إطار توحيد الدولة ومؤسساتها”، على حد تعبيره.

واستطرد:” البعض يشترط وجود دستور لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ونحن نفضل ذلك ولكننا نؤيد انتخابه مباشرة من الشعب في كل الأحوال، ونأمل أن يسهم انتخاب الرئيس من الشعب في إخراج ليبيا من التمزق والانقسام”، على حد قوله.