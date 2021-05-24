ليبيا الان

صوان: نرفض أي تأجيل للانتخابات وندفع باتجاه انتخاب الرئيس من الشعب

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – محمد صوان:” نرفض أي تأجيل أو تأخير لانتخابات 24 ديسمبر مهما كانت المبررات، وندفع باتجاه أن يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب” على حد تعبيره.

وأضاف رئيس حزب العدالة والبناء، في تصريحات صحفية، تابعتها ورصدتها “الساعة24″:” علينا أن لا نسمح للأصوات التي تضع العراقيل في اتجاه تأجيل أو تعطيل الانتخابات وتريد أن تستمر المراحل الانتقالية”.

وتابع:” اختيار الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب الليبي خطوة مهمة جدا في  إطار توحيد الدولة ومؤسساتها”، على حد تعبيره.

واستطرد:” البعض يشترط وجود دستور لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ونحن نفضل ذلك ولكننا نؤيد انتخابه مباشرة من الشعب في كل الأحوال، ونأمل أن يسهم انتخاب الرئيس من الشعب في إخراج ليبيا من التمزق والانقسام”، على حد قوله.

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الشعب انتخاب الرئيس تأجيل للانتخابات دفع رفض صوان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • المراقبون الليبيون وإدارة التقييم الليبي
    ترى انه لا ضرورة للتسرع في اجراء اي انتخابات
    قبل عملية المحاسبة على ميزانيات الفترة الحالية
    وخاصة الاحزاب التي تمتد جذورها وفروعها الى دول اخرى لها مصالح سياسية واقتصادية في ليبيا وربما ستؤثر على المجتمع الليبي بصفة عامة
    وهذه عبارة عن ضرب للاقتصاد الليبي وتهميش لاعمال الخدمات العامة
    وخاصة عندنا اصبح المال من السهل الحصول عليه من المنح البنكية والتجارة الحرة او الخاصة
    وهذا أدى الى فشل في العمل داخل الموسساتً الليبية
    اذا كان العسكري يفكر في المال والرفاهية والسيارات والفيلات والمحلات والاستراحات ويقبل الرشاوي
    فلن يستطيع حمل سلاحه والدفاع عن تراب وطنه
    وكذلك الطبيب اذا تحصل على مال من جانحة كورونا
    فلن يبدل جهده للعمل في شفاء الناس والاستذكار والمطالعة والعمل داخل المستشفيات العامة لمساعدة المحتاجين
    وإذا كان المعلم يتحصل على المنح والتجارة الحرة والمدارس الخاصة
    فلن يكلف نفسه للمطالعة والاستذكار وتعليم الجيل بمصداقية
    وحضور المحاضرات وايصال المعلومة لذهن الطالب
    – اذا فاقد الشيء لا يعطيه –
    والاعتراف بالخطأ فضيلة والإصلاح الوطني أفضل من الاستجلاب والتنافس على أشياء تافهة ولا تستحق
    الوطنية ليست بالمنافسة
    الوطنية بالعمل الوطني التعاوني المشترك في مختلف المجالات في صمت حتى تعم الفاءدة على الوطن
    وتتيح الفرص الى الآخرين –
    في بعض الدول النامية مصل الصين
    عندما يكون الطالب غبي ولا يستطيع فهم اي شيء فالمدرسة
    تقوم الادارة بوضع معلمين ليجعلوه ذكي في فصول خاصة مع محموعات اخرى
    وتقوم المدرسة بوضع مستويات في عملية التعليم حتى يصبح الطالب يملك القدرة على نقع نقسه نفع الآخرين
    وتصل العملية في إفراز الطلاب
    المستويات التعليمية في مختلف المجالات –
    ويقومون بتسخير الاموال لتحسين هذه النوعية من النشاطات لتحسين مستوى البلاد
    حتى الفقراء الأذكياء اصبحوا يتخصلون على معاشات عالية ورفعوا عاءلاتهم وأنفسهم من الفقر وحسنوا معيشتهم بسبب نشاطهم الفكرى المتميز وتقديمهم احسن الخدمات العلمية لبلادهم – وهنا الفكرة في موضوع دعم الشباب والمواطن لتحسين معيشته هو الجهد والعطاء الجزيل والإصلاح الحقيقي – وليس الهروب من الواقع والمحاسبة لان هذه مسؤلية وطن –
    في قوله تعالى
    ” ولقد عرضنا الامانةً على السموات والارض والجبال ..،،، الى اخر الآيات

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