البيت الأبيض: «بايدن» و«السيسي» أكدا على التمسك بخطط ليبيا في إجراء الانتخابات بديسمبر

‏أعلن ‏البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شكر نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لنجاح الجهود المصرية في إنهاء التصعيد بين إسرائيل وغزة،

وأوضح نبأ عاجل ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن ‏البيت الأبيض، أن “بايدن والسيسي ناقشا التزامهما بالتمسك بخطط ليبيا إجراء الانتخابات في ديسمبر ومغادرة القوات الأجنبية”.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت عن تلقى السيسي، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن، وبحثا فيه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن الاتصال تناول “آخر مستجدات القضية الليبية؛ حيث تم التوافق في هذا الإطار حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الحالي.”

وأشاد الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية، والتي عززت من مسار العملية السياسية في ليبيا، كما تم التوافق كذلك على تعزيز الجهود المشتركة لإعادة دمج العراق في المنطقة.

ومن جانبه، غرد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، معلقًا على الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال الرئيس في التغريدة: “سعدت اليوم بحديثي المطول مع فخامة الرئيس بايدن والذي اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية في كافة الموضوعات التي تهم البلدين والمنطقة، وأود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية”.

وأضاف الرئيس: “وأجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولاً جذرية لكافة المشكلات والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة، داعيًا من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد”.