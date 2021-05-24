الزوبي: ما يجري في المنطقة الغربية من تشظي ما هو إلا خدمة لمشروع «المتمرد حفتر»

قال عبدالسلام الزوبي، آمر مليشيا 301:” بالنسبة لما يحدث في المنطقة الغربية من تشظي وضياع الجهودk وكل يغني على ليلاه ما هو إلا خدمة لمشروع المتمرد حفتر- القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر- على حد زعمه.

وأضاف الزوبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”:” غياب المشروع الحقيقي داخل المؤسسة العسكرية والأمنية جعل من الوضع داخل البلاد على شفا جُرُف هارٍ ” على حد قوله.

وتابع الزوبي:” على الجميع والقادة الالتفات لمشروع حقيقي يوحد كل القوى ويجعل منها قوة منتظمة منظمة، تستطيع أن تتحمل مسؤولية الارتقاء بالبلاد والعباد، وتستطيع أن تجمع الوطن على كلمة واحدة موحدة، ولا يتحقق ذلك إلا بمشروع وطني واضح” على حد تعبيره.