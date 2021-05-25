«مازن»: سنواجه جميع الخروقات الأمنية في الجنوب

عقد وزير الداخلية عميد خالد مازن، اجتماعاً بعدد من ضباط الشرطة من المنطقة الجنوبية، وبحضور مدير إدارة التخطيط الأمني عميد جمال صفر، وذلك لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني داخل مناطق الجنوب كافة والخروقات الأمنية التي تحدث بالمنطقة، بالإضافة إلى التطرق لظاهرة التهريب والحرابة والقتل وضرورة وضع الخطط الأمنية الكفيلة للقضاء عليها .

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، بديوان الوزارة بطرابلس، تطرق إلى مناقشة موضوع تأمين صهاريج الوقود المخصصة لمستودعات المنطقة الجنوبية وتوزيعها على محطات الوقود لتزويد المواطنين بها وبالتالي السعي حثيثا لحل الأزمة المتعلقة بتوفير الوقود بمناطق الجنوب .

كما تم أيضاً تقديم مقترح للوزير بشأن استحداث إدارة عامة للدوريات الصحراوية، والتي من المفترض أن يكون لها خمسة فروع في المناطق الجنوبية، وستضم عددا من أعضاء وزارة الداخلية ومن مختلف مكوناتها من ذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال.

ورحب الوزير بهذا المقترح، مؤكداً عزم وإصرار وزارة الداخلية من أجل توحيد الجهود الأمنية ومساندة مديريات الأمن بمناطق الجنوب ومساعدتها في أداء مهامها لبسط الأمن وضبط المجرمين والخارجين عن القانون .

كما تم التطرق أيضا خلال الاجتماع للمشاكل التي تعترض سير عمل ضباط وضباط صف الشرطة بالمنطقة الجنوبية خاصة ما يرتبط منها بتسوية الأوضاع الوظيفية للمنتسبين الذين سبق لهم وأن ألتحقوا بدورات تدريبية أعدت لهذا الغرض، وأيضا معالجة المشاكل الأخرى التي حالت دون ترقية الأعضاء .