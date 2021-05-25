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عضو المجلس الاستشاري: سعينا لاستكمال الاستفتاء على الدستور لنحقق الاستقرار الدائم

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نجاة شرف الدين:” سنسير وفق خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي التي تتضمن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”

وأضافت شرف الدين، في تصريحات صحفية:” نسعى أن ننتقل انتقالا صحيحا من هذه المرحلة المؤقتة، لذا سعينا أن نُكمل مراحل الاستفتاء على الدستور لنحقق مرحلة الاستقرار الدائمة”، على حد زعمها.

وتابعت:” نتمنى أن تقام الانتخابات على دستور صحيح يقدَّم للشعب للاستفتاء عليه، وكل ما يشاع عن عرقلة مجلس الدولة للاستفتاء، غير صحيح، وكنا حريصين منذ أكثر من عامين على تنفيذه، وقدمنا قانونا للاستفتاء”.

ولفتت إلى أن الانقسام السياسي والمشاكل التي مرت بها البلاد هي من حالت دون تنفيذ استحقاق الاستفتاء على الدستور”.

واستطردت:” النتيجة النهائية التي يجب أن نصل إليها هي تنفيذ انتخابات على قاعدة دستورية صحيحة على الأقل إن لم يكن هناك دستورا”.

ونوهت بأن الميزانية المقدمة من الحكومة تحتاج إلى مزيد من التعديلات، وقد وضع عليها مجلس الدولة ملاحظات عديدة أيضا وقدمها للحكومة، على قولها.

وقالت:” نتمنى أن تُعتمَد الميزانية في أقرب وقت حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ المهام المكلفة بها، فصحيح أن الانقسام انتهى مع الحوار السياسي، ولكن التدخلات الخارجية وبعض التجاذبات ما زالت موجودة “.

وشددت على أن عمل لجنتي المناصب السيادية بمجلسي النواب والدولة يسير على ما يرام، وهناك انسجاما بينهما، وهذا هو المهم”، على تعبيرها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • مجلس الدولة الخرفانى لصاحبه خالد المشرى من الاتراك انتهت صلاحيته بانتهاء اتفاق الصخيرات بموجب بند فيه عان 2017 وبالتالى انتم دجالين ومحتالين تنهبون اموال اادولة منص 2017 ويجب اعادة ماحصلتم عليه من اموال من دم الشعب للخزانة العامة فورا ولاشأن لكم بهذه المسائل فهى من اختصاص مجلس النواب المنتخب فقط والعبوا بعيد ويمكن تحويل مقر مجلسكم الى بيت دعارة سياسية وجسدية فلديكم خبرة فى هذا المجال ياخوان الاوطان

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