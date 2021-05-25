الحاجي: المعلم في قائمة الفقراء وتجوز عليه الصدقة والزكاة

قال الناشط السياسي جمال الحاجي، إن المعلمين في ليبيا يتحملون مسؤولية الإهانة والتجاهل الذين يتعرضون له، متابعا:” مرتب المعلم تحت ألف دينار يصنف في قائمة “الفقراء” وتجوز عليه الصدقة والزكاة”.

الحاجي، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تابع: “للأسف أعضاء “نقابة المعلمين” الذي يقارب عددهم من نصف مليون، عندما توجهنا إلى “نقابتهم” للمساعدة من أجل دعم حقوق المعلم مشروعات على أعلى المستويات تضمن حقوق المعلم وعلى رأسها مشروع إعادة هيكلة المرتبات على مستوى ليبيا وأخرى مع مقترحات وبدائل، قالوا لا يعمل بالنقابة سوى (3) أشخاص”.

وتساءل:” كيف سنساعدهم وهذا خطأ “المعلم” نفسه رغم إمكانيات النقابة في استيعاب العشرات لدعم حقوق “المعلم”، اعتقد عدم تقوية دور النقابة بدعم أعضائها فمن سيمثلكم ويطالب بحقوقكم؟”.

واستطرد:” المجتمع المدني ومؤسساته لن يكون بديلا عن دوركم أنتم المعلمون ونقابتكم، بكل أسف نجد قرارات زيادة المرتبات لمن رواتبهم أصلاً بالآلاف، بينما من علمهم لا زال رواتبهم أقل من ألف دينار والمتقاعدين 450 دينار، أكرر المعلم “ونقابة المعلمين” المسئول الأول عن إهانة “المعلم” وتجاهل حقوقه”، على حد قوله.