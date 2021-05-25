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شلوف للدبيبة: نتخوف من فقدانك فرصة الوصول الآمن للانتخابات

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انتقد رئيس مؤسسة سليفيوم للأبحاث والدراسات، المحلل السياسي جمال شلوف، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بسبب فقدان الشعب لحماسه وعزيمته التي ظهرت مع بداية تولي الحكومة زمام الأمور

شلوف، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: “عبدالحميد الدبيبة، سأخاطبك بشكل مباشر وشخصي، بدون صفة عبر منشوري هذا الذي أتمنى أن يصلك وتستوعبه جيدا، ففي يوم 10 مارس الماضي عقد مجلس النواب جلسة في سرت وسط ضغط شعبي كبير جدا على النواب لاعتماد حكومتك، حتى أن أحد النواب أبلغني شخصيا بأنه حس بنبرة تهديد في لهجة أبناء دائرته وهم يطالبونه باعتماد الحكومة.”

وتابع شلوف: ”اليوم وبعد 75 يوما فقط عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة الميزانية المقترحة لحكومتك والأراء تتجه بوضوح إلى رفض وتجميد أغلب بنودها مما يعني عمليا تحويل حكومتك إلى حكومة تسيير أعمال فقط وسط فتور شعبي وفقدان كامل للحماس الداعم لحكومتك”، على حد قوله.

وتسائل: ”السؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك ومستشاريك ليس لماذا فقد أغلب الشعب حماسهم لمناصرة حكومتك؟، بل أسال نفسك ومستشاريك ماذا فعلت خلال الـ 75 يوما الماضية لتزيل الحماس من المواطن البسيط الذي كان يأمل ويرى في حكومتك الأمل والمنقذ؟”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن “الإجابة قد تكون متأخرة جدا، بعد الأخطاء وحتى السقطات التي أوصلت المواطن للحكم عليك بالانحياز السياسي وحتى الجهوي وإنك استنساخ لسلفك السراج، لكنها ستفيد في إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

واستطرد: ”لم أتوقع استمرار الحماس الشعبي لحكومتك، لكني أعترف أن فقدان الحماس بهذا الحجم وخلال أقل من 75 يوما فقط كان أسرع من توقعاتي”.

واختتم:” أتمنى أن تحاول تقييم أداءك، والرجوع سريعا على أخطائك ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ليس ﻷني أتمنى التوفيق لشخصك، بل كي لا تتجه الامور إلى الأسوأ، ونفقد فرصة الوصول الآمن للخيار الانتخابي في ديسمبر المقبل”، على حد قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • الدبدوبة التركى يحب التوقيع الكثير على اتفاقيات وقرارات ومبهور بالمنصب مع انه مؤقت ولانه ضعيف الشخصية فانه شخشيخة فى يد المليشيات تحركه حسب اهوائها الشخصية والمضحك ان هذا الدبدوبة اراد تجاوز صلاحيته الى صلاحيات المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش الوطنى وقال لمراسل قناة الجزيرة الحقيرة انه القائد الاعلى للجيش مما يدل على انه جاهل ولم يقرأ الاتفاق السياسى ليعرف حدود اختصاصه وان المجلس الرئاسى فى البند الثانى للاتفاق هو القائد الاعلى للجيش وان رئيسه المنفى من يمثل رئاسة ليبيا فى المحافل الدولية وان من يعين المناصب القيادية للجيش وانه صاحب قرار الحرب بموافقة البرلمان وانه بجب اخذ رايه فى منصبى وزير الدفاع والخارجية ولهذا فان منصب وزير الدفاع شاغر حاليا وليس هو وزير الدفاع كما فى الدول البرلمانية التى بكون قائد الجيش هو رئيس الوزراء مثل العراق فليبيا مثل تونس رئيس الدولة هو القائد الاعلى للجيش وبالتالى لا يحتاج المشير القائد العام التعامل معه مباشرة لانه يتبع رئيس المجلس الرئاسى ويتعامل مع الحكومة من خلال القطرانى نائب رئيس الوزراء عن برقة ولو استمر اادبدوبة التركى فى غباوته فاننا سنرى حل الدولتين دولة يهودية عاصمتها مصراته برئاسة الدبيبة ودولة عربية ليبية عاصمتها سرت برئاسة المنفى ونائبه الكونى رئيسا للوزراء تضم مناطق سيطرة الجيش الوطنى فى برقة وفزان وسرت والهلال النفطى وجنوب طرابلس عقب فشل الانتخابات وهو شبه مؤكد فى ظل الفشل فى حل المليشيات وطرد المرتزقة ووجود احتلال تركى وعدم رغبة الدبدوبة فى رحيلهم اصلا

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  • الحل الافضل لانقاذ ليبيا من الدبدوبة الفاشل ان يسحب البرلمان الثفة منه ويمنحها لشخصية توافقية لها خبرة كبيرة ودور سابق فى المصالحة ااوطنية وهو من مصراته مثل احمد معتيق حيث ان علاقته طيبة بالجميع

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