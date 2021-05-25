نورلاند: سندعم الترتيبات الفنية لإنجاز الانتخابات وطرد المقاتلين الأجانب من ليبيا

قال سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس الإثنين، إن مجلس النواب سيلعب دورًا هامًا في العملية الانتخابية المقرر اجراؤها في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه لمس من البرلمان التزامه بتحقيق هذا الاستحقاق.

وأوضح نورلاند خلال مقابلة مع قناة “اكسترا نيوز” المصرية، أنه عقد خلال زيارته الأخيرة لليبيا، لقاءات مهمة مع قادة السلطة التنفيذية الجديدة المؤقتة في البلاد، بما فيها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إضافة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، فضلاً عن أعضاء من المجتمع المدني، منوها بأنها كانت رحلة استغرقت عدد قليل من الساعات، ولكنها كانت لتلمس الأمور على الأرض.

وأضاف: “مازلنا متمركزين في تونس لأسباب أمنية”، مردفا: “ونسعى إلى فتح سفارتنا في هناك خلال الفترة المقبلة، ربما ليس هذا العام، ولكننا سنجري رحلات بشكل يومي”، مستطردًا: “كانت رحلتنا فرصة لتلمس الأمور، وخرجنا منها متشجعون لما رأيناه من المسؤولين حول التحضير للانتخابات”.

وبيّن، أن النقاشات دارت حول اقامة الانتخابات في ديسمبر وما يتعلق بالترتيبات لإتمامها، ومساعدة الحكومة المُنبثقة عن الانتخابات لكي توفر الخدمات الأساسية من كهرباء وسيولة مالية وغيرها، بالإضافة إلى المقاتلين الأجانب في ليبيا، لافتا إلى أنه وجد طرابلس “مدينة مزدحمة وحية والأمور بها هادئة”.

واستدرك: “سعدت جدًا للقاء زملائنا في السلك الدبلوماسي الذين افتتحت سفارتهم مؤخرًا ومنهم مصر، فمنذ عام مضى كان يتم قصف هؤلاء بالمدفعية وكان هناك قناصة تقتل المدنيين، والآن الأمور عادت بشكل أو بآخر إلى الطبيعي، وهناك شعور كبير من الناس أن تستمر هذه الظروف العادية وتجنب المشكلات”، مؤكدا بأن الناس في طرابلس يشعرون بالتفاؤل، ولكن في نفس الوقت يريدون عدم انقطاع الكهرباء والوقوف في طوابير أمام البنوك والسيطرة على جائحة كورونا.

كما أكد على أن بطرابلس توقعات بأن تقوم الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية والعمل على مسار ديمقراطي طويل الأمد، معتقدًا أن تأكيد بلاده على دعم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، يشير إلى التزام إدارة الرئيس جو بايدن بالمسار السياسي، ويعكس أن العمل متواصل مع كل أطراف الجانب الليبي.

وأكمل: “لقد تم تسهيل التواصل مع كل الأطراف الليبية، ونحن نسعد بالعمل مع كل شركائنا، وهو أمر يتعلق بالتواصل الدبلوماسي والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والترتيبات الفنية التي ستؤدي إلى انتخابات جيدة، ونحن نحاول أن نوفر أكبر قدر من المساعدات من خلال المؤسسات الأمريكية كما أن هناك مسعى لكي يكون تكون هذه المساعدات بناءة”.

وحول دوره في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، قال نورلاند: “لن نقوم بهذا وحدنا ولكن ما سنفعله هو دعم الرغبة الليبية لطرد هذه العناصر”، مشيرًا إلى أن صيغة اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، والتي أكدت على خروج كافة المقاتلين الأجانب خلال 90 يومًا، رحب بها كل الليبيون.

وزاد: “كل الليبيون يريدون لليبيا أن تكون هادئة ومستقلة ذات سيادة لا أن تكون رهينة لأي شيء، وليبيا ستكون في موقف لكي تختار من الذي ستتعاون معهم أمنيا”، مشددًا على أن دور هؤلاء المقاتلين الأجانب واللاعبين العسكريين الخارجيين، لابد أن يختفي.

كما شدد على أن طرد المقاتلين الأجانب والمرتزقة أمر صعب، لكن يمكن أن تتخذ خطوات ملموسة وكبيرة تمر بمرحلة بناء ثقة لتحقيق ذلك، معتبرًا أن المشهد في ليبيا تغير تماما عن العام الماضي وأن هناك توقعات بأن هذا ممكن أن يحدث، “وينبغي أن يسعى”، حسب قوله.

ورأى في هذا الصدد أن السؤال: من الذي سيأخذ الخطوة الأولى؟، مؤكدا على أن الولايات المتحدة وشركائها لديهم رغبة في السير خلف الرغبة الليبية والقيادة الليبية خاصة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالخصوص.

وعن كيفية مساعدة واشنطن لليبيين بشكل اقتصادي وإنساني للوصول إلى استقرار دائم، قال السفير الأمريكي ومبعوثها: “علينا دعم ما يرغب فيه الليبيون أنفسهم، يجب أن تكون هناك رغبة في ليبيا لانشاء استقرار اقتصادي واجتماعي”، مضيفا: “ليبيا دولة غنية فلديها موارد بترولية ولديها 45 مليار دولار مجمدة في انتظار أن يتم الافراج عنها. والليبيون يريدون أن تعمل هذه المصادر”، موضحا أن مساعدة واشنطن في ذلك الصدد، هو عبر توفير الدعم الدبلوماسي والسياسي لكل الجهود التي يقوم بها الليبيون والتي تم تحديدها ووضعها في إطار عام، من انتخابات ومحادثات 5+5.

وأشار إلى أن مخرجات برلين، تسعى لهذه الأهداف وأيضا جهود برلين، مبينًا أن بلاده تساعد الليبيين أنفسهم في ذلك، وأن جزء من هذه الجهود هى لتمكين السياسيين الليبيين من الحوار والوصول إلى الحلول الوسط أو أن يخاطروا من أجل استقرار ليبيا.

وأردف: “قابلت بعض من هؤلاء الذين يرغبون في أخذ هذه المخاطرة من أجل استقرار ليبيا وهم يبحثون عن الدعم ونحن موجودون لتقديم هذا الدعم”.

وبشأن المساعدات المالية الأمريكية، أكد نورلاند أن بلاده تعتقد أن هذه المساعدات حققت هدفها في تحسين القدرات الليبية بالقطاع العام وإدارة الموارد، مرجحا أن الخطوات المقبلة لواشنطن يجب أن تكون ذات صلة بإقامة حكومة قوية لإدارة مواردها.

وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار بقطاعات عدة داخل ليبيا، وأخرى تريد العودة ليس فقط في قطاع البترول، لافتا إلى أن بلاده تسعى إلى مساعدة المؤسسات الليبية لكي تنمو وتتواصل مع أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف: “كان هناك تقليد قديم بتدخل الحكومة الليبية بشكل كبير في الاقتصاد. ولكننا نشعر بأن هناك اهتمام ببناء القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة”.

وفيما يتعلق بدور مصر في حل الأزمة الليبية، قال نورلاند: “اعتقد أننا أدركنا خلال العام الماضي بأن الولايات المتحدة ومصر لديها مصالح مشتركة في استقرار الأوضاع في ليبيا، ونحن نفهم أن مصر لديها مصالح أمنية وشواغل أيضا”، معتقدا أن هذه الشواغل يمكن التعامل معها مع من خلال وجود حكومة مستقرة في ليبيا وإخراج القوات الأجنبية ومساعدة ليبيا على استعادة سيطرتها على أراضيها.

وأضاف: “مصر كانت قوية وهامة في تمكين العملية السياسية في ليبيا، ونحن نؤمن ليس فقط في أننا سنفيد ليبيا بل أيضا سنفيد مصر والإقليم ككل، فمصلحتنا نحن كولايات متحدة أن يكون هناك استقرار وأن لا تكون ليبيا في مهب الريح”.

وأشار إلى أن فرص التعاون بين واشنطن والقاهرة في إعادة إعمار ليبيا سيتم دراسته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مصر افتتحت سفارتها في طرابلس وأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة جدا لها في ليبيا، بين الشركات المصرية والأجنبية للعمل معا، سواء في قطاع الكهرباء أو الغاز والبترول وغيرها.

كما أشار إلى أن هناك دول أخرى في المنطقة مثل تونس التي لديها علاقات اقتصادية قوية مع ليبيا، منوها بأن ليبيا من الممكن أن تكون بوابة لدول جنوب صحراء الكبرى ولعب دور كبير في مجال الاتصالات الدولية من خلال الكابلات التي تمر عبر أراضيها لربط أوروبا بالشرق الأوسط.

وتابع خاتمًا: “هناك فرص بين الشركات الأمريكية والشركات المصرية وهناك اهتمامات اقتصادية وهناك آخرين في المنطقة منهم تركيا حيث أنها كانت ناشطة اقتصاديا في ليبيا”.