في محاولة لتشتيت الاتهامات.. صوان: نرفض أي تأجيل للانتخابات وندفع باتجاه انتخاب الرئيس من الشعب

في محاولة لتشتيت الاتهامات التي تلاحقهم بتعطيل الانتخابات والتمسك بالاستفتاء على الدستور.. أعلن رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، محمد صوان، رفضه لأي تأجيل أو تأخير لانتخابات 24 الكانون ديسمبر المقبل، مهما كانت المبررات، زاعما أنه يدفع باتجاه أن يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب الليبي.

صوان، وفي جزء من حوار أجراه مع موقع “عربي 21” الممول من قطر، حسبما نقل الحساب الرسمي للحزب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “علينا أن لا نسمح للأصوات التي تضع العراقيل في هذا الاتجاه وتريد أن تستمر المراحل الانتقالية”، مشددًا على اعتقاده بأن اختيار رئيس بالاقتراع المباشر من الشعب الليبي، هى خطوة مهمة جدًا في إطار توحيد الدولة ومؤسساتها.

وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلي مظلة وغطاء شرعي يدعمه كل الليبيين، وأن هذا لن يتأتى إلا برئيس مُنتخب مباشرة من الشعب، آملاً أن يسهم ذلك في إخراج ليبيا من هذا التمزق وهذا الانقسام.

وتابع: “أظن أن هناك إجماع ليبي على هذا المطلب، مع أن البعض يشترط وجود دستور لانتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب، ونحن نفضل ذلك، ولكننا نؤيد انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب في كل الأحوال”، داعيًا إلى عدم السماح للأصوات التي تضع العراقيل في هذا الاتجاه وتريد أن تستمر المراحل الانتقالية، مكررًا القول: “يجب أن نعطي الشعب حرية اختيار رئيسه بشكل مباشر”.