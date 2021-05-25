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في محاولة لتشتيت الاتهامات.. صوان: نرفض أي تأجيل للانتخابات وندفع باتجاه انتخاب الرئيس من الشعب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

في محاولة لتشتيت الاتهامات التي تلاحقهم بتعطيل الانتخابات والتمسك بالاستفتاء على الدستور.. أعلن رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، محمد صوان، رفضه لأي تأجيل أو تأخير لانتخابات 24 الكانون ديسمبر المقبل، مهما كانت المبررات، زاعما أنه يدفع باتجاه أن يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب الليبي.

صوان، وفي جزء من حوار أجراه مع موقع “عربي 21” الممول من قطر، حسبما نقل الحساب الرسمي للحزب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “علينا أن لا نسمح للأصوات التي تضع العراقيل في هذا الاتجاه وتريد أن تستمر المراحل الانتقالية”، مشددًا على اعتقاده بأن اختيار رئيس بالاقتراع المباشر من الشعب الليبي، هى خطوة مهمة جدًا في إطار توحيد الدولة ومؤسساتها.

وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلي مظلة وغطاء شرعي يدعمه كل الليبيين، وأن هذا لن يتأتى إلا برئيس مُنتخب مباشرة من الشعب، آملاً أن يسهم ذلك في إخراج ليبيا من هذا التمزق وهذا الانقسام.

وتابع: “أظن أن هناك إجماع ليبي على هذا المطلب، مع أن البعض يشترط وجود دستور لانتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب، ونحن نفضل ذلك، ولكننا نؤيد انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب في كل الأحوال”، داعيًا إلى عدم السماح للأصوات التي تضع العراقيل في هذا الاتجاه وتريد أن تستمر المراحل الانتقالية، مكررًا القول: “يجب أن نعطي الشعب حرية اختيار رئيسه بشكل مباشر”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • تلون الحرباء والخروج كل مره ببيان او تصريح لا يجدي نفعا لعصابه تحتضر أو ما يسمون أنفسهم زورا بأخوان للمسلمين وهم لا أخوان ولا هم مسلمين فالمجال مفتوح لكل عصابه تسمي نفسها أي أسم شاءت فتحي حزب عصابة نصرالله اللبناني التي تهرب وتزرع الحيشي وتعمل بالتهريب من والي سوريا ومن لاتين امريكا الي افريقيا مسميه نفسها حزب الله والله وأسمه الاعظم برئ من نصرالله وحزبه كما هو برئ من أخوة عصابات الاخوان من أخوتها للمسلمين فمهما تغيرت اليافطه التي علي باب محفل صوان فالليبيين لا يدركون جيدا أن تغيير الأفعي لجلدها وتغيير الحرباء للونها لا يغير من حقيقتهما أي شئ فستظل الاولي أفعي وان اردت حله جديده وجلد جديد وستظل الثانيه حرباء تغير في لونها للتمويه

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