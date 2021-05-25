محلل سياسي: المشري يحاول شرعنة الإستفتاء على مسودة الدستور لتعطيل الانتخابات

قال المحلل السياسي جمال شلوف، اليوم الثلاثاء، أن إن تمسك ممثلي تنظيم الإخوان في ليبيا بإجراء الإستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات رغم تصريح رئيس المفوضية عماد السايح بعدم القدرة على تنظيمه والوصول للانتخبات في موعدها في نفس الوقت، هو “وضع للعصى في الدواليب ومحاولة فجّة وعلنية لعرقلة تنظيم هذه الإنتخابات”.

شلوف، وفي تصريحات لموقع قناة “العربية”، أضاف: “أن جماعة الإخوان وبعد أن ظهرت مؤشرات فشلها في تمرير مشروعها في إلغاء الإنتخاب المباشر من الشعب، وتكرار التجربة التونسية في برلمان مرؤوس إخوانيا متغوّل على السلطة التنفيذية وتقليص مكبلّ لصلاحيات الرئيس، بدأ وعبر رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري ينتهج طريقا آخر لتعطيل الإنتخابات عبر محاولة شرعنة الإستفتاء على مسودة الدستور”.

وتابع: “أن الإستراتيجية المتوقعة من الإخوان في ليبيا لعرقلة الانتخابات هي محاولة التمطيط والتأجيل وعدم الحسم في اتخاذ القرار سواء بالنسبة للقاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات أو التعيينات في المناصب السيادية”.