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عمران: ملتقى الحوار لا يمكن أن يكون بديلا للأجسام الشرعية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، اليوم الثلاثاء، إن “الهيئة ترفض تعدي أي جهات محلية أو خارجية على المسار الدستوري، وتطالب بضرورة احترام الإرادة الشعبية وطرح مشروع الدستور على الاستفتاء”.

عمران وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضافت: أن “إضاعة الوقت وإطالة معاناة الليبيين بالبحث عن بدائل دستورية كارثية لمشروع الدستور”.

وأوضحت أن “كل ما سيخرج عن ملتقى الحوار السياسي يكون مثار جدل، وأن الملتقى لا يمكن أن يكون بديلا للأجسام الشرعية”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • وين الاجسام الشرعية لا ارة يوى جسم بغلة لم تتكلم عندما اغتصب السراج رغم رفضه من البرلمان الجسم الشرعى ورغم انتهاء الصخيرات واستقالة اربعة من المجلس الرئاسى وغياب التوافق لم نرى اعتراض منك يابغلة وعندما وقع اتفاق مع الاتراك دون اى سند دستورى خرست يابغلة فالدستور لم ولن يحترمه احد فى ظل فوضى المليشيات فكيف يتم التصويت عليه فى ظل همجية المليشيات التى اعتدت على مقر المجلس الرئاسى !!!

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