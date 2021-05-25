عمران: ملتقى الحوار لا يمكن أن يكون بديلا للأجسام الشرعية

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، اليوم الثلاثاء، إن “الهيئة ترفض تعدي أي جهات محلية أو خارجية على المسار الدستوري، وتطالب بضرورة احترام الإرادة الشعبية وطرح مشروع الدستور على الاستفتاء”.

عمران وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضافت: أن “إضاعة الوقت وإطالة معاناة الليبيين بالبحث عن بدائل دستورية كارثية لمشروع الدستور”.

وأوضحت أن “كل ما سيخرج عن ملتقى الحوار السياسي يكون مثار جدل، وأن الملتقى لا يمكن أن يكون بديلا للأجسام الشرعية”.