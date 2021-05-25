المنصوري: البعثة زرعت الألغام من خلال تشكيلها لملتقى الحوار السياسي

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، إن “بعثة الأمم المتحدة تسعى جاهدة لإجهاض حق الليبيين في تقرير مصيرهم، من خلال تجاهلها لمشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة من الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وانجزته في 29 من يوليو 2017”.

المنصوري، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف: أنها “سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ صناعة الدساتير، ومخالف كذلك للأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة، التي يتصدرها مبدأ الالتزام بحق الشعوب في تحقيق إرادتها”.

وتابع أن “البعثة زرعت الألغام أمام تحقيق هذه الإرادة من خلال تشكيلها لملتقى الحوار السياسي، الذي اختارت فيه ستيفاني وليامز أغلب أعضائه، حيث أنه لم يتم انتخابهم من الشعب، وبالتالي لا شرعية لهم”.