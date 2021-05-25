فاروق: جماعة الإخوان تعيش أزمة كبيرة داخل تركيا

قال الباحث المصري المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية عمرو فاروق، إن “جماعة الإخوان تعيش أزمة كبيرة داخل تركيا خاصة في ظل الإجراءات التي بدأت تتخذها الأجهزة الأمنية التركية ضدها من خلال التحفظ على بعض العناصر والإقامة الجبرية لبعض العناصر الأخرى، وأيضا تجميد حسابات مالية لبعض العناصر التي كانت تمثل إحدى الأدوات لتحريك المشهد داخل الشارع المصري”.

فاروق، وفي تصريحات للعين الإخبارية، أرجع تغير نمط تعامل النظام التركي مع الإخوان إلى “اشتراطات القاهرة الواضحة في مسألة التقارب المصري التركي، وهو ألا يٌمارس أي نشاط سياسي ضد الدولة المصرية من داخل الأراضي التركية”.

مستطردا في هذا السياق: “تخلى النظام التركي عن الجماعة وبدأت الأجهزة الأمنية التركية التعاطي معها، فقررت أن تتحرك على أكثر من مستوى، وكان البحث عن بديل آخر وهو حزب السعادة المعارض، إذ تسعى لدعمه ليكون ندا للنظام السياسي التركي الحالي أو أن يكون له نصيب من سلطة الدولة”.

ويرى الباحث المصري أن “الإخوان تعتقد أن أردوغان ضحى بها، لذلك تحاول الضغط عليه من خلال لقائها بحزب السعادة، أملا في أن يكون ملف الإخوان هو أحد ملفات التفاوض مع الدولة المصرية، حيث يتم رفع التحفظ على بعض المؤسسات المالية للجماعة والإفراج عن بعض عناصرها، وهو ما ترفضه القاهرة بشدة وتطالب بتسليم المتورطين منهم في أعمال عنف”.

ووصف فاروق بيان منير الأخير بأنه محاولة “لتبيض وجه الجماعة” بعدما أقلق لقاء الإخوان وحزب السعادة النظام السياسي التركي، فبدأ يأخذ خطوات ضد الجماعة وقيادتها, مؤكدا أن “شهر العسل انتهى بين الإخوان وأردوغان في ظل المكاسب السياسية التي سيحظى بها الأخير حال حدوث مقاربة سياسية مع مصر”.

وتوقع فاروق أن “تشهد الساعات القادمة مجموعة من هذه الإجراءات، أبرزها مطالبة عناصر إخوانية بمغادرة الأراضي التركية بشكل مباشر، والقبض على عدد من العناصر، بالإضافة إلى وقف عملية تجنيس مجموعة من الإخوان، وسحب الجنسيات من عناصر أخرى”.

وتابع: “كما يمكن وقف الدعم المالي وأي نشاط إعلامي أو سياسي للجماعة في تركيا وتحجيم نشاطها الاقتصادي هناك، خاصة أن ملف الإخوان داخل هذا البلد يتم إدارته حاليا من قبل المخابرات التركية”.

وإلى جانب الخطوات السابقة، زاد عليها فاروق بـ”وقف كافة اجتماعات التنظيم الدولي الدورية بشكل كامل، وكذلك المؤتمرات العامة أو أي شكل من أشكال الوجود، بالإضافة إلى تسريح كل العمالة الإخوانية داخل المفاصل الرسمية التركية”.

وحول الأوضاع الراهنة داخل التنظيم الدولي، كشف فاروق “وجود مراسلات ولقاءات تتم داخل مكاتب الإخوان في لندن وتركيا، لوضع آلية لإدارة المشهد، خاصة أن الجماعة الإرهابية تشهد تراجعا سياسيا وتنظيميا”.