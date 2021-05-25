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إسماعيل: أردوغان سيطرد جماعة الإخوان من ملاذها الآمن الذي تتخبط فيه حاليا

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال سامح إسماعيل، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، اليوم الثلاثاء، أن السيناريوهات المقبلة ترتبط بما يمكن أن يتحقق من تسوية سياسية على الأرض، فاتحا الباب أمام احتمالية محاولة النظام التركي احتواء تنظيم الإخوان لممارسة نوع من المناورة السياسية والضغط فيما يتعلق بالملف الليبي وملف غاز شرق المتوسط.

إسماعيل، وفي تصريحات للعين الإخبارية، استدرك قائلا: “رغم هذه الإمكانية لكنني أعتقد أنها باتت ورقة محروقة لن تقدم أو تؤخر، خاصة أن الموقف المصري ثابت من حيث التحرك الثقيل على أرضية ثابتة، وعليه فإن تحقيق أي تقدم فيما يتعلق بالعلاقات المصرية التركية، ووفق التوازنات الإقليمية، يمكن أن يدفع أردوغان لاتخاذ إجراءات تصاعدية ربما تنتهى بطرد الجماعة من ملاذها الآمن الذي تتخبط فيه حاليا”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • بعد بيان الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء فى السعودية واحكام القضاء بان الاخوان جماعة ارهابية فان اردوغان لايمكنه تطبيع العلاقات مع مصر قلب الامة العربية والسعودية قلب الامة الاسلامية الا بتطبيق كافة شروطهما فهو فى حاجة لهذه الدول للخروج من عزلته الداخلية والخارجية بعد فشل حلم السلطنة العثمانية بعد ان اعتمد على خرفان غبية انفق عليها المليارات من اجل اسقاط مصر لتسقط باقى الدول العربية وفشل فشلا زريعا فحدث العكس اصبحت مصر اقوى عسكريا واقتصاديا وعلاقتها الدولية على مايرام بينما اردوغان معزول متبوذ ومولع نار وهو يرى بايدن يخرح فى بيان امام العالم كله يشكر السيسى ومصر وقادتها على وقف اطلاق النار فى غزة ويرى هنية رئيس حماس يشكر مصر وايران ويرى نتنياهو يشكر مصر والعالم كله يشكر مصر امان ياربى امان وين ياجدعان يتهمه الامريكان بمعاداة السامية عادى فهو معادى لنا نحن العرب ونحن ساميون من احفاد سام ولد نوح وجدو نوح كان عنده ولد اسمه يافت احغاده الاتراك والمغول وياجوج وماجوج والروس والصين وغيرهم

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