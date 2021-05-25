إسماعيل: أردوغان سيطرد جماعة الإخوان من ملاذها الآمن الذي تتخبط فيه حاليا

قال سامح إسماعيل، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، اليوم الثلاثاء، أن السيناريوهات المقبلة ترتبط بما يمكن أن يتحقق من تسوية سياسية على الأرض، فاتحا الباب أمام احتمالية محاولة النظام التركي احتواء تنظيم الإخوان لممارسة نوع من المناورة السياسية والضغط فيما يتعلق بالملف الليبي وملف غاز شرق المتوسط.

إسماعيل، وفي تصريحات للعين الإخبارية، استدرك قائلا: “رغم هذه الإمكانية لكنني أعتقد أنها باتت ورقة محروقة لن تقدم أو تؤخر، خاصة أن الموقف المصري ثابت من حيث التحرك الثقيل على أرضية ثابتة، وعليه فإن تحقيق أي تقدم فيما يتعلق بالعلاقات المصرية التركية، ووفق التوازنات الإقليمية، يمكن أن يدفع أردوغان لاتخاذ إجراءات تصاعدية ربما تنتهى بطرد الجماعة من ملاذها الآمن الذي تتخبط فيه حاليا”.