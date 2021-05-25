إنقاذ مئة مهاجر قبالة السواحل التونسية

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن خافرة تابعة للجيش أنقذت الإثنين قبالة سواحل تونس مئة مهاجر بينهم ثمانية أطفال، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بصورة غير شرعية على متن زورق مطاطي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع “أنقذت مساء اليوم 24 ماي 2021، خافرة تونسية تابعة لجيش البحر، 100 مهاجر غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة، (82 ذكرا و10 نساء و8 رضع) كانوا على متن زورق مطاطي منساق مع التيار بالموقع شمال شرق جرجيس على بعد 40 كم، داخل منطقة البحث والإنقاذ التونسية”.

وأوضح البيان أن المهاجرين “أبحروا فجر اليوم (الإثنين) من السواحل الليبية في اتجاه الفضاء الاوروبي”.

وتابعت وزارة الدفاع أن الخافرة نقلت المهاجرين “إلى القاعدة البحرية بصفاقس لتسليمهم لاحقا الى وحدات الحرس الوطني بالمكان لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم”.