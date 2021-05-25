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قويرب: الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مجلس النواب في ما يتعلق بميزانية الطوارئ

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب، أمس الإثنين، أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المحالة إليها من مجلس النواب وخاصة في ما يتعلق بميزانية الطوارئ، موضحا أن للمجلس القدرة على اعتماد تشريع للطوارئ حال الحاجة له.

قويرب، وفي تصريح للقدس العربي، تابع: “أن النواب اعترضوا على عدم تضمين مخصصات المعلمين في الميزانية فضلاً عن المتقاعدين والشرطة، مضيفاً وقد اعترض الباقي على عدم تخصيص ميزانية محددة للقيادة العامة للجيش الليبي”.

وقال: “أن التصويت على تلك المسائل سيؤجل إلى الأسبوع المقبل، بعد عقد المجلس اجتماعا مع وزير المالية للنظر في وضع بعض التعديلات”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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