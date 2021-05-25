الباروني: مجلس النواب له كله الحق في تقرير مصير الميزانية

قال المحلل السياسي سلطان الباروني إن عدم إقرار الميزانية بالتأكيد يرجع لبعض الأمور السياسية أهمها عدم حسم ملف المناصب السيادية.

الباروني وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أضاف: أن مجلس النواب طلب سابقا حسم هذا الملف وأن كثير من الأعضاء أكدوا أنهم لن يوافقوا على الميزانية إذا استمر رئيس البنك المركزي في منصبه نظرا لما يحاط به من شبهات مالية وعمليات فساد منذ عام 2011.

وأوضح الباروني أن مجلس النواب له كله الحق في تقرير مصير الميزانية فهو المخول له تمريرها من عدمه.

وتساءل: “كيف يمكن وضع 90 مليار دينار تحت تصرف شخص متورط في تخصيص أموال سابقة من أموال الليبيين لمرتزقة وميليشيات ساهمت في تفاقم الأزمة الليبية؟”

وأشار الباروني إلى أن المجلس أيضا أخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن ومرر بند المرتبات لعدم عرقلة حياة المواطني الليبي.