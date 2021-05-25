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خبير مالي: ليبيا بحسب المؤشرات العالمية تحتل موقع متقدم من مؤشر الفساد

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال الخبير المالي وحيد الجبو، اليوم الثلاثاء، “إن مجلس النواب له الحق الكامل في مراجعة وتفنيد بنود الميزانية والتأكد من أن هذه التفاصيل تستحق الصرف في النهاية.

الجبو، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أضاف: أن ليبيا بحسب المؤشرات العالمية تحتل موقع متقدم من مؤشر الفساد وهذا يجعل مجلس النواب متحسسا من تمرير أي بند دون مراجعة تفصيلية .

وأوضح الجبو أنه على اللجنة المالية في مجلس النواب الآن تقديم مقترحات بالأرقام التي تراها مناسبة وتتناقش مع الحكومة فيها حت يتم الوصول لبنود يتفق عليها الجميع لبدء مخططات التنمية وإعادة الإعمار.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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