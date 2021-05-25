الفيتوري: من الضروري أن يضغط مجلس النواب في ملف المناصب السيادية حتى يضمن كفاءة عمل جميع المؤسسات

قال الباحث السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، اليوم الثلاثاء، إن السبب في عدم اعتماد الميزانية بالكامل قد يكون وراءه عدم حسم ملف المناصب السيادية.

الفيتوري، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أضاف: أن “مجلس النواب لا يثق في “أن تصبح هذه الأموال تحت تصرف، الصديق الكبير، محافظ البنك المركزي، المتورط في شبهات فساد وتخصيص أموال لمرتزقة قاتلوا الشعب الليبي والميليشيات لا تزال تعبث بالمشهد حتى الآن”.

واعتبر أنه من حق مجلس النواب من حقه أن يدقق في الأموال التي سيتم صرفها في ليبيا ومن حقه أيضا وضع الخطط لتجنب وقوع هذه الأموال في أيدي ميليشيات غير نظامية تهدد الشارع الليبي.

وأثنى الفيتوري على قرار النواب تمرير المرتبات حتى لا تتأثر حياة المواطن الليبي من تداعيات بعض القرارات التي قد تكون في شكلها العامة صعبة ولكن تفاصيلها تأتي في صالح المواطن الليبي.

وأوضح أن مجلس النواب من الضروري أن يضغط في ملف المناصب السيادية حتى يضمن كفاءة عمل جميع المؤسسات وتلافي وقوع المال الليبي في إيدي الفئة الفاسدة وأمراء الحروب.