رشاد: عودة البعثات الدبلوماسية الخليجية قد تتأخر قليلاً إلى ما بعد الانتخابات

اعتقد المحلل السياسي الليبي إسماعيل رشاد أن عودة البعثات الدبلوماسية الخليجية قد تتأخر قليلاً إلى ما بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.

رشاد ، وفي تصريحات لموقع لـ”الخليج أونلاين”، رأى أنه من الممكن أن تعود البعثة الدبلوماسية في الكويت كتمثيل على مستوى السفراء أو على مستوى أقل من ذلك، إضافة إلى سلطنة عُمان.

وفيما يتعلق بقطر، رأى أيضاً أنها لن تعود بدبلوماسيتها كاملة ممثلة بالسفراء، لكن ربما بتمثيل أقل، مشيراً إلى وجود حساسية بين الدوحة وأبوظبي فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وإن كان الوضع بالنسبة لطرابلس أفضل لقطر وأصعب نسبياً للإمارات.

ويشير إلى أن الزخم الدبلوماسي سيتحرك أكثر بعد الانتخابات إذا عقدت في موعدها، ولم تحصل مشاكل بشأن نتائجها.

وتابع: “إذا مرت بخير وقبلت نتائج الانتخابات غرباً، وأدى ذلك إلى استقرار ولو نسبياً، فمن المتوقع أن تعود البعثات الدبلوماسية بشكل كامل، سواء الخليجية أو غيرها”.