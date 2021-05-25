نائب مفتي الإرهاب لقناة العالم الإيرانية: لا يمكن إئتمان الحكام العرب على القضية الفلسطينية لأنهم عملاء

نقلت قناة العالم الإيرانية، كلمة نائب مفتي الجماعات الإرهابية وعضو مايسمى “لجنة الفتوى” بدار الإفتاء المنحلة بقانون من مجلس النواب، غيث الفاخري، الذي تحدث فيه عن ما أسماه “تخاذل الدول العربية والاسلامية في الدفاع عن فلسطين وأدان تعاملها مع الكيان الصهيوني كدولة أقصى مطالبهم منها هو وقف القتال وهدنة مؤقتة بينما الاسلام يفرض علينا تحرير كامل تراب فلسطين من المحتل الصهيوني”، بحسب قوله.

الفاخري، وفي كلمته التي نقلت تفاصيلها القناة الإيرانية، أفتى أن “وجوب الدفاع عن غزة هو فرض متعين على كل مسلم وهذا باجماع الفقهاء المسلمين وليس محل خلاف فهو لدفع العدو المحتل”.

وتابع: “أن قضية فلسطين لا يمكن إئتمان الحكام العرب عليها فهم مجرد عملاء للخارج ولمن وظفهم للسيطرة على الشعوب العربية وأن كل المليارات التي ينفقوها على جيوشهم موجهة فقد ضد الشعوب العربية”، بحسب قوله.

وبحسب القناة الإيرانية، “سخر الفاخري من الحديث عن السيادة لدى الدول العربية على أراضيها وأموالها فصاحب السيادة له موقف قوي ويتحمل نتائجه وهؤلاء يخشون أمريكا والغرب أكثر من خشيتهم من العقوبات الأمريكية”.

والجدير بالذكر أن الفاخري، وفي موقع ما يسمى “دار الإفتاء” التي يترأسها الغرياني، رد على تساؤل جاء فيه: “ابني موظف بشركة تمويل الحقول النفطية، ويعمل خبازا بمخبز الشركة بمنطقة البريقة، توفي بتاريخ 25 – 6 – 2011، بسبب قصف طائرات الناتو للمخبز، واعتبرته الشركة من الشهداء، وكذلك وزارة الشهداء، وفي هذه الأيام تقدمت بطلب لأجل الحج، فقيل لي: إن ابنك ليس شهيدا، وأن هناك فتوى صادرة من دار الإفتاء بأن من قتل أثناء عمله بقصف الناتو لا يعتبر شهيدا، فما صحة ذلك؟”.

الفاخري، رد على التساؤل: “من قتل في بيته أو عمله من المدنيين أثناء حرب التحرير بواسطة قصف قوات الناتو، نحسبهم من الشهداء، إن لم يكونوا من “أنصار القذافي”، والله أعلم.