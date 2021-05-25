مصلحة الجمارك بطرابلس تبحث سُبل تفعيل الخطة الإستراتيجية للمصلحة

الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة العليا العميد سليمان علي سالم والمدير التنفيذي للمشروع العميد رضا وهيبة وأمين سر وأعضاء اللجنة، تم خلاله بحث الخطة الإستراتيجية الموضوعة من قبل الإدارة والتي تهدف إلى تحديث أسلوب العمل بما يتماشى مع التطور الحاصل في المنظومة الجمركية الدولية إضافة إلى استعراض ومناقشة الأعمال المنجزة والمراحل التي وصلت إليها اللجان الفرعية بهذا الخصوص ومعرفة احتياجات البرنامج التدريبي القادم للمصلحة.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التواصل بشكل دوري بما يضمن تحقيق أهداف هذا المشروع.