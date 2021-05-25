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ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات في مطعم شهير بحي الأندلس

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية و الادوية فرع طرابلس مواد غدائية منتهية الصلاحية وأخرى مخالفة للمواصفات، بسبب عدم تدوين البيانات التوضيحية عليها، وذلك في مطعم شهير بحي الأندلس في العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك ضمن الجولة التي ينفذها المفتشون على مطاعم ومخابز وصيدليات بلدية حي الأندلس، رفقة المكتب الإعلامي والحرس البلدي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وسجل المفتشون عدم استعمال العاملين في المطعم أغطية الرأس والكمامات، إضافة إلى جود مخزن غير مطابق للمواصفة 564 الخاصة بشروط التخزين الجيد، وقد أحيل تقرير إلى الحرس البلدي الذي اتخذ اجراءه بغلق المطعم.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • كاميرات التحري بالامن العام ومكافحة المظاهر السلبية وشرطة والآداب داخل المجتمع
    ترصد كتابات ورسومات على الحواءط والجدران
    داخل الطرقات والموسسات العامة والخاصة
    ًوتفتخ التحقيق عن مصادر هذه الكتابات والرسومات بعد حملة اللصلاح الاي أقامتها البلدية المركز
    وتعتبر هذه الكتابات والرسومات عمليات تخريب المظهر العام للمنطقة او البلدية ويتحمل أصحابها ومرتكبيها المسؤلية كاملة .
    داخل اي منطقة او بلدية في دولة ليبيا .

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