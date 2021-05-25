دبلوماسي: ديون الليبيين للمصحات التونسية تقدر بـ200 مليون دينار

أعلن سفير تونس لدى ليبيا، لسعد العجيلي، أن ديون الليبيين لمصلحة المصحات التونسية، تقدر بنحو 200 مليون دينار تونسي (بحدود 74 مليون دولار).

وأوضح العجيلي، في تصريحات نقلتها شبكة “نسمة” التونسية، أن تونس تلقت دفعة أولى من تلك الديون في وقت سابق، وتم الاتفاق خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إلى ليبيا، بتسديد بقية الديون.

ولفت إلى أنه يجري حاليا التدقيق في الفواتير، التي يقول الجانب الليبي أنها تتضمن تضخيما للمصاريف، مشددا على وجود اتفاق مبدئي لتسديد هذه الديون.

وافتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ونظيره التونسي، هشام المشيشي، قبل يومين، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي التونسي، بحضور عدد من الوزراء في البلدين، حيث يعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب بيان الحكومة الليبية، شاركت أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات في فعاليات المعرض إلى جانب 1200 رجل أعمال.