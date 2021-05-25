«دومة»: حضور وزيري المالية والتخطيط إلى البرلمان ضروري لتوضيح «مغزى الأرقام» في الميزانية

طالب عضو مجلس النواب الليبي وعضو ملتقى الحوار السياسي مصباح دومة، بضرورة حضور وزيري المالية والتخطيط بحكومة الوحدة الوطنية إلى البرلمان لتوضيح مغزى الأرقام في بنود الميزانية.

وقال دومة في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أصبح حضور وزيري المالية والتخطيط الي قبة البرلمان أمراً ضروريًا لتوضيح مغزى الأرقام في بنود الميزانية”.

وكان مجلس النواب، قد قرر تشكيل لجنة لإعداد الملاحظات حول قانون الميزانية، واستدعاء وزير المالية للرد على الملاحظات.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريحات صحفية، إن “المجلس استأنف اليوم جلسته المغلقة بحضور ١٠٢ نائب، وبرئاسة رئيس المجلس ونائبيه”.

وأضاف؛ أن “الجلسة قررت دعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الإمكانات استعدادا للانتخابات المقررة بنهاية العام”.

وأشار “بليحق” أن “النواب أقروا تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دراسة مشروع قانون الميزانية، كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية للرد على ملاحظات أعضاء المجلس وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة”.

وأكمل أن المجلس لم يتلقَ الرد إلى الآن من مجلس الدولة بخصوص المناصب السيادية، فيما تم تأجيل الجلسة إلى غد الثلاثاء لمتابعة باقي جدول الأعمال”.

ولفت إلى أنه “تم إقرار الباب الأول من الميزانية الخاص بالمرتبات على أن يتم تضمين القرارات الصادرة من مجلس النواب بشأن قانون المعلمين والشرطة والمتقاعدين والمعينين أخيرا”.

وأوضح “بليحق” أنه “تم التأكيد على اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز تعديل قانون المرتبات بشكل عام لجميع الجهات العامة، كما ناقش المجلس تخصيص ميزانية للقوات المسلحة”.