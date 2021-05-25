“الشتيوي” لـ “الدبيبة”: إذا تمكنت من معالجة مشاكل ليبيا اقرضْ تونس  حتى 10 مليار دولار

استنكر رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي، ما تردد عن عزم حكومة الدبيبة إقراض تونس 4 مليار دولار، في ظل الحالة المتردية التي تعانيها ليبيا في بنيتها التحتية،وخاصة في مدن الجنوب.
وقال “الشتيوي”، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، مخاطبُا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إن “أحدًا لا يعترض على إقراض دولة تونس حتى بـ 10 مليار دولار، ولكن أنظر إلى جنوب ليبيا، لا غاز ولا وقود ولا كهرباء”.
وتابع؛ “أنظر إلى البيوت المدمرة في ضواحي طرابلس وبنغازي ودرنة، أنظر إلى المرضى الليبيين الذين يعانون الويلات في مستشفيات تونس والأردن ومصر، وأنظر إلى ما يعانيه المعلمين والمتقاعدين، وأنظر إلي طرق ليبيا المتهالكة، والمستشفيات المدمرة، والمدارس”.
وختم “الشتيوي”، منشوره قائلًا: “إن تمكنت من معالجة كل ذلك فأقرض تونس 10 مليار دولار سيدي الرئيس”.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر ليبية كشفت أن المباحثات التي جربت في العاصمة طرابلس بين الحكومتين الليبية والتونسية اقتربت من التوافق على تقديم مساعدات عاجلة لتونس.
وبحسب المصادر، فإنه “من بين الخيارات التي تم التباحث بشأنها تقديم وديعة كبيرة إلى الجارة تونس للمساعدة في تدارك الانهيار الاقتصادي الحاصل في البلاد”.
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