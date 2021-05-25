“الشتيوي” لـ “الدبيبة”: إذا تمكنت من معالجة مشاكل ليبيا اقرضْ تونس  حتى 10 مليار دولار

استنكر رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي، ما تردد عن عزم حكومة الدبيبة إقراض تونس 4 مليار دولار، في ظل الحالة المتردية التي تعانيها ليبيا في بنيتها التحتية،وخاصة في مدن الجنوب.

وقال “الشتيوي”، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، مخاطبُا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إن “أحدًا لا يعترض على إقراض دولة تونس حتى بـ 10 مليار دولار، ولكن أنظر إلى جنوب ليبيا، لا غاز ولا وقود ولا كهرباء”.

وتابع؛ “أنظر إلى البيوت المدمرة في ضواحي طرابلس وبنغازي ودرنة، أنظر إلى المرضى الليبيين الذين يعانون الويلات في مستشفيات تونس والأردن ومصر، وأنظر إلى ما يعانيه المعلمين والمتقاعدين، وأنظر إلي طرق ليبيا المتهالكة، والمستشفيات المدمرة، والمدارس”.

وختم “الشتيوي”، منشوره قائلًا: “إن تمكنت من معالجة كل ذلك فأقرض تونس 10 مليار دولار سيدي الرئيس”.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر ليبية كشفت أن المباحثات التي جربت في العاصمة طرابلس بين الحكومتين الليبية والتونسية اقتربت من التوافق على تقديم مساعدات عاجلة لتونس.

وبحسب المصادر، فإنه “من بين الخيارات التي تم التباحث بشأنها تقديم وديعة كبيرة إلى الجارة تونس للمساعدة في تدارك الانهيار الاقتصادي الحاصل في البلاد”.