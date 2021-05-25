المجلس الأعلى للدولة يعقد جلسته العادية 64

طرابلس 25 مايو 2021 (وال) -عقد المجلس الأعلى للدولة برئاسة السيد “خالد المشري”، أمس الإثنين، جلسته العادية 64، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتباحث المجتمعون ـ خلال الجلسة ـ آخر المستجدات السياسية، ومناقشة توحيد رؤية المجلس فيما يتعلق بالمسار الدستوري والبدائل الممكنة.

كما أقر المجلس الأعلى للدولة ـ في جلسته اليوم ـ قانون الاستفتاء على الدستور رقم (1) لسنة 2019، المحال من مجلس النواب الذي تَم فيه تعديل القانون رقم (6) لسنة 2018، بناء على ملاحظات المجلس الأعلى للدولة.

وطالب مجلس الدولة المفوضية العليا للانتخابات، بمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور وفقا للقانون. (وال ـ طرابلس) س خ

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