«سميرة الفرجاني»: خرق “إسرائيل” لهدنة القتال في فلسطين يشبه ما حدث  في طرابلس مع حفتر

أعربت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، غير الشرعية، عن استنكارها لوقف إطلاق النار في فلسطين والذي كان “لصالح بني صهيون بعد أن أرعبتهم صواريخ حماس”، وفقا لمنشورها
وقالت «الفرجاني»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “والآن هم يشنون حملات اعتقالات واسعة، يعني وقف إطلاق النار منحهم فرصة للم شتاتهم والانتقام من سكان البلاد الأصليين”.
وتابعت؛ “وهكذا حدث في ليبيا وقف إطلاق النار كان لصالح حفتر حتي لا تعلن هزيمته للملاء فأوقفوا الحرب ليجمع شتاته وينجحون في زيادة شتاتنا وتفريقنا حتي يلم قواته ويرجعلنا من جديد أقوى من قبل بعد أن علم نقاط ضعفنا وعمل عليها”، بحسب كلامها
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