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«سميرة الفرجاني»: خرق “إسرائيل” لهدنة القتال في فلسطين يشبه ما حدث  في طرابلس مع حفتر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعربت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، غير الشرعية، عن استنكارها لوقف إطلاق النار في فلسطين والذي كان “لصالح بني صهيون بعد أن أرعبتهم صواريخ حماس”، وفقا لمنشورها

وقالت «الفرجاني»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “والآن هم يشنون حملات اعتقالات واسعة، يعني وقف إطلاق النار منحهم فرصة للم شتاتهم والانتقام من سكان البلاد الأصليين”.

وتابعت؛ “وهكذا حدث في ليبيا وقف إطلاق النار كان لصالح حفتر حتي لا تعلن هزيمته للملاء فأوقفوا الحرب ليجمع شتاته وينجحون في زيادة شتاتنا وتفريقنا حتي يلم قواته ويرجعلنا من جديد أقوى من قبل بعد أن علم نقاط ضعفنا وعمل عليها”، بحسب كلامها

الوسوم

إسرائيل حفتر سميرة الفرجاني طرابلس فلسطين

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يا هذه ليس هناك وجه مقارنه بين جيش ليبي اراد طرد وملاحقة عصابات اجراميه في الغرب الليبي واعلان تطهير الغرب الليبي من عصابات ارهابيه آتي أصحابها من اليمن والعراق وتونس ومصروغيرهم يا هذه حتفر قائد جيش ليبيا الموحد اراد محاربه خريجي السجون والهرابه والشواذ والمدمنين الذين جمعهم حزب الشيطان ليكون بهم عصابات مسلحه تقضي علي الجيش ولكن هيهات فالجيش باقي وحزب الشيطان وعصاباته المسلحه ومرتزقة اردوغان الي زوال فلا تقارني المحتل الصهيوني الذي ان يبيد الفلسطينيين بجيش ليبيا الذي اراد تطهير ليبيا من شواذ وذوي سوابق

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  • عشق الاتراك يعمي البصيره على الاخ الليبي المسلم والان الكل يريد ان يفتح صفحه جديده للملمة الوطن وانتي تصبين الزيت على النار ارجوك اتركي لهو الدنيا والمتعه وقولي كلمة خير تجمع ابناء الوطن

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