«سميرة الفرجاني»: خرق “إسرائيل” لهدنة القتال في فلسطين يشبه ما حدث  في طرابلس مع حفتر

أعربت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، غير الشرعية، عن استنكارها لوقف إطلاق النار في فلسطين والذي كان “لصالح بني صهيون بعد أن أرعبتهم صواريخ حماس”، وفقا لمنشورها

وقالت «الفرجاني»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “والآن هم يشنون حملات اعتقالات واسعة، يعني وقف إطلاق النار منحهم فرصة للم شتاتهم والانتقام من سكان البلاد الأصليين”.

وتابعت؛ “وهكذا حدث في ليبيا وقف إطلاق النار كان لصالح حفتر حتي لا تعلن هزيمته للملاء فأوقفوا الحرب ليجمع شتاته وينجحون في زيادة شتاتنا وتفريقنا حتي يلم قواته ويرجعلنا من جديد أقوى من قبل بعد أن علم نقاط ضعفنا وعمل عليها”، بحسب كلامها