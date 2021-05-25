رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع أعضاء الجمعية العمومية للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات

طرابلس 25 مايو 2021 (وال) -اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة، أمس الإثنين، مع أعضاء الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل الشركة.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، مناقشة ميزانية عام 2021، بالإضافة إلى طرح بعض المبادرات كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة القابضة والشركات التابعة لها لخدمة وتمكين الشباب ودعم السوق المحلي. (وال – طرابلس) س خ / هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال