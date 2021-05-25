«بنغازي الطبي» يسجل 51 إصابة بـ«كورونا» خلال 3 أيام

أعلن مركز بنغازي الطبي تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري.

وتسلم مختبر الأحياء الجُزيئية بالمركز 114 عينة لحالات مشتبه في إصابتها خلال تلك الفترة، ظهرت سلبية 63 منها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وفي 8 مارس الماضي، أعلنت إدارة برج الأمل بالمركز وصول السعة السريرية إلى السعة القصوى لها، ولا يوجد سرير شاغر لاستقبال المصابين بالفيروس، سواء في قسم العناية الفائقة أو قسم الإيواء.

ودعت المستشفيات خارج بنغازي عدم تحويل الحالات لبرج الأمل دون تنسيق مسبق، مؤكدة أن الأمر «يُشكل خطرا على حياة المرضى».

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