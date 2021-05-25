جلسة جديدة لمجلس النواب لاستكمال بندي الميزانية والمناصب السيادية

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يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة جديدة لاستكمال جلسة أمس التي خصصت لبندي مشروع قانون الميزانية العامة للدولة والمناصب السيادية.

واعتمد المجلس في تصريح للمتحدث الرسمي عبدالله بليحق اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم ( 4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة وقانون الجامعات وعدد من القوانين التي أصدرها المجلس، فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات منها مرتبات المتقاعدين، بالإضافة إلى الذين تم تعيينهم مؤخرا .

وقال بليحق إن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة.

وأضاف أن المجلس أكد على اللجنة التشريعية بضرورة الإسراع في انجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة كما تم إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر من العام الجاري، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية.

وفيما يتعلق ببند المناصب السيادية، فقد ذكر بليحق أن المجلس سيتلقى الرد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص ليكون هناك اجراء في هذا البند.