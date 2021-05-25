الدبيبه يبحث مع الشركة الليبية للبريد ميزانية عام 2021

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين، مع أعضاء الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، لمناقشة ميزانية عام 2021.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أنه تم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، مناقشة ميزانية عام 2021، والصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل الشركة بالإضافة إلى طرح بعض المبادرات كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة القابضة والشركات التابعة لها لخدمة وتمكين الشباب ودعم السوق المحلي.