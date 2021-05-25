مباحثاتٌ بين “أبوخزام” و”الصور” بشأن حقوق المهجرين

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد أبوخزام، مع النائب العام، الصديق الصور؛ مسألة المهجرين بالداخل، والأمور المتعلقة بحقوقهم والتدابير الواجب اتخاذها من أجل توفير الحماية لهم.

وركز الجانبان، خلال اللقاء، الذي عقد أمس الاثنين، بمكتب النائب العام، على قضايا حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحماية السجناء والمحتجزين، وكيفية التزام السلطات المختصة بالمسؤوليات المفروضة بمقتضى القوانين الداخلية والصكوك الدولية لضمان رعايتها.

وتم التباحث بخصوص أهمية متابعة التقارير الصادرة عن الجهات أو المنظمات المعنية بهذا الشأن، للتأكد من معالجة ذلك على الوجه المناسب.

واتفق الطرفان على حتمية المسارعة بمعالجة ملف جبر ضرر المواطنين المتضررين كافة، وتحديد آلية واضحة معلنة لرد المظالم، وممتلكات المهجرين.

وكشف “أبوخزام” خلال اللقاء، عن تدشين حملة توعية لرفع الوعي بحقوق الإنسان، مع الجهات الضبطية، مع البدء في إطلاق منظومة تستهدف رصد وتوثيق الانتهاكات في قضايا حقوق الإنسان في ليبيا، والتنسيق بين المؤسسات في قضايا حقوق الإنسان، مستقبلاً.

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