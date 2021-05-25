قذاف الدم: الإخوان يسعون لعرقلة إقامة الانتخابات والانقلاب على التفاهمات التي جرت برعاية أممية

ليبيا – شدد المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني ومنسق العلاقات المصرية الليبية الأسبق أحمد قذاف الدم على ضرورة أن تنعقد الانتخابات الليبية في موعدها المتفق عليه في ديسمبر المقبل.
وروى قذاف الدم في المقابلة أسرار الأيام الأخيرة في حياة القذافي؛ حيث أكد أنه كان يخطط ليتم التوصل إلى هدنة برعاية مجلس الأمن، وتم الموافقة عليها من جانب كل الدول التي شاركت في القتال في ليبيا، ولكن يبدو أن الغرب لم يكن يريد إلا قتل القذافي؛ حيث حول المعارك إلى مطاردة شخصية له.
وتابع: “القذافي فضل أن يغادر العاصمة حتى لا يتم استهداف أهلها وتوجه إلى سرت ليموت فيها مفضلًا أن يموت وهو يقاتل بشرف، رغم أن مستشاريه أشاروا عليه أن يتجه جنوبًا، حيث كان سيلقى الدعم الكامل من أنصاره هناك”.
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