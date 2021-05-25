وزير الداخلية: عازمون على مساندة مديريات الأمن بمناطق الجنوب

أكد وزير الداخلية عميد خالد مازن خلال اجتماعه بعدد من ضباط الشرطة من المنطقة الجنوبية بحضور مدير إدارة التخطيط الأمني عميد جمال صفر عزم وإصرار وزارة الداخلية على توحيد الجهود الأمنية ومساندة مديريات الأمن بمناطق الجنوب ومساعدتها في أداء مهامها لبسط الأمن وضبط المجرمين والخارجين عن القانون.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد الاثنين بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس أن وزير الداخلية رحب بالمقترح المقدم له بشأن استحداث إدارة عامة للدوريات الصحراوية يكون لها خمسة فروع في المناطق الجنوبية وتضم عددا من أعضاء وزارة الداخلية من مختلف مكوناتها من ذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني داخل مناطق الجنوب كافة والخروقات الأمنية التي تحدث بالمنطقة بالإضافة إلى التطرق لظاهرة التهريب والحرابة والقتل وضرورة وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالقضاء عليها .

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع تأمين صهاريج الوقود المخصصة لمستودعات المنطقة الجنوبية وتوزيعها على محطات الوقود لتزويد المواطنين بها وبالتالي السعي حثيثا لحل الازمة المتعلقة بتوفير الوقود بمناطق الجنوب .

وتطرق الاجتماع للمشاكل التي تعترض سير عمل ضباط وضباط صف الشرطة بالمنطقة الجنوبية خاصة ما يرتبط منها بتسوية الأوضاع الوظيفية للمنتسبين الذين سبق لهم وأن التحقوا بدورات تدريبية أعدت لهذا الغرض وكذلك معالجة المشاكل الاخرى التي حالت دون ترقية الأعضاء.