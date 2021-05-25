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«الحبيب»: على سبتمبر وأنصارها الاعتذار عن 42 عاما من الهدر لكرامة الشعب والعبث بثرواته

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب الحبيب الأمين، وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، أنصار سبتمبر الاعتذار عن 42 عاما مما أسماه «الهدر لكرامة الشعب والعبث بثرواته»، بحسب قوله.

وقال الأمين، ‏في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لم تتغير سبتمبر ولن تتوب ولم تعتذر فهي مازالت تؤمن بصنمية القائد وحين افتقدته تحالفت ضد فبراير لأجل السلطة وحاربت مع صنم عسكرتاري عائلي قبلي جديد رأت فيه ملامح القائد الغائب وقاطرة لاستعادة السكة نحو محطة الخيمة والعودة لباب العزيزية”، بحسب وصفه.

وأضاف “على سبتمبر وأنصارها أن يعتذروا عن 42 عاما من الهدر لكرامة الشعب الليبي والافساد والعبث بثرواته والسفك لدماء وأرواح أحراره والتعطيل والتجميد للزمن الليبي وسرقته لصالح الصنم الأوحد ومواعيد الفشل والجهل ومنصات الفوضى ومشانق الحرية وطوابير العلف الجمعي والتحقير للعلم والمعرفة والثقافة”، على حد زعمه.

وتابع “هل سيحدّث السبتمبري في حملته الانتخابية جماهيره عن سلطة الشعب أم أنه سيقدم خطته لضبط الأمن بتزويد كل مركز شرطة بمشنقة وسرية من المثابة الثورية لتنفيذ حكم الاعدام مباشرة؟، هل سيقول لهم أن الشامبو مضر لفروة الرأس والحزبية تؤدي للصلع وحرية الصحافة تشكل خطرًا على أمن الجماهيرية”، بحسب حديثه.

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الحبيب الأمين سبتمبر فبراير ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كلا م جميل ومنطقي ..ولكن من يعتذر عن النكبة وماحدث من قتل وتهجير وسرقة ونهب من الطوار الاشاوس خريجي السجون ومتعاطيين حبوب الهلوسة والمخدرات والحبوب والميكانيكيين ووالسواقين وفنيين تصليح التلفزيون وووو والذين اصبحوا الان مليونيرات….لا مجال للمقارنة ابدا ياسيد الامين…من الممكن القول ان القذافي خلال 42 سنة قتل الفان من المعارضين …وكم قتل الطوار الاشاوس ومرتزقتهم وعملائهم من الابرياء العزل المدنيين والعسكريين الرسميين ..وكم سرقوا ونهبوا من منازل المهجرين ومصرف ليبيا المركزي بالاعتمادات الوهمية…وكيف اصبحوا بقدرة قادر من اثري اثرياء العالم يملكون شركات طيران ومولات وشركات وقصور ومزارع واستراحات وسيارات فارهة وشقق في عواصم مختلفة ..؟؟…قول الحقيقة ياسيد الامين…

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  • استيقظ يا واهم واصحي يا غافل لا توجد فبراير الموجود 19مارس 2011 ولعلمك أن من هدر كرامة الطرابلسيين هو من جلب تركيا للتحتل غرب ليبيا وتبني فيه قواعد عسكريه ويمنع علي الليبي الاقتراب منها وعلي الليبيين الابتعاد عن القواعد مسافه لا تقل 9 كيلو متر من هدر كرامة الطرابلسيين من آتي اليهم بمرتزقه سوريين نصبوا تفتيش الماره ويفتشوا في شنط اليد الخاصه بالسيدات ويقول لها افتحي الشنتايه يا خانم وناوليني الهاتف أشوفه ويقولون لبعضهن تآبريني ما أحلي عيونك بمعني تقبريني يعني تضعيني في القبر بهذه العيون

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