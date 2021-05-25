قويرب: حكومة الوحدة لم تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات البرلمان خاصةً فيما يتعلق بميزانية الطوارئ

ليبيا – قال عضو البرلمان عز الدين قويرب إن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المُحالة إليها من مجلس النواب، وخاصة ما يتعلق بميزانية الطوارئ، موضحًا أن للمجلس القدرة على اعتماد تشريع للطوارئ حال الحاجة له.

قويرب وفي تصريحات خاصة لموقع “القدس العربي” أمس الإثنين تابع: “النواب اعترضوا على عدم تضمين مخصصات المعلمين في الميزانية، فضلًا عن المتقاعدين والشرطة”. مضيفًا أن بعضًا منهم قد اعترض على عدم تخصيص ميزانية محددة للقيادة العامة للجيش.

وأشار إلى أن التصويت على تلك المسائل سيؤجل إلى الأسبوع المقبل، بعد عقد المجلس اجتماعًا مع وزير المالية للنظر في وضع بعض التعديلات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية