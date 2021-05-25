نورلاند في القاهرة لدعم الحل السياسي لأزمة ليبيا

ليبيا – وصل المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا سفير واشنطن فيها ريتشارد نورلاند إلى القاهرةِ للقاء عدد من المسؤولين المصريين للتباحث بشأن تطورات الأوضاع.

بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية في مصر طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن نورلاند سيبحث تعزيز دعم حل سياسي في ليبيا تحت القيادة الليبية، وبتيسير من الأمم المتحدة، ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم رغبة الشعب الليبي الساعي لتحقيق السلام الدائم والأمن والازدهار.

وأكد نورلاند أن الولايات المتحدة ممتنة للدور الذي لعبته مصر العام الماضي في دفع العملية السياسية في ليبيا، وتقدر الشراكة التي تم تطويرها في هذا الصدد. مبينًا أن واشنطن والقاهرة لديهما مصلحة مشتركة في دعم حل سياسي وليس عسكريًا للأزمة الليبية لصالح الاستقرار الإقليمي والأمن والنمو الاقتصادي.

وأوضح نورلاند أن رؤية الشعب الليبي هي الأهم، وستواصل بلاده دعم الليبيين الساعين لتنفيذ رؤيتهم، من خلال توصيل الخدمات الأساسية لهم وإجراء الانتخابات ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية