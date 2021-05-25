الشاعري: أعضاء مجلس النواب طالبوا بإلغاء ميزانية الطوارئ ودعم مفوضية الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، مفتاح عطية الشاعري، أن أعضاء مجلس النواب طالبوا بتضمين القوانين الصادرة عن المجلس بخصوص زيادة المرتبات في الميزانية العامة للدولة.

وقال الشاعري، لأخبار ليبيا 24، إن النواب طالبوا خلال جلسة مجلس النواب الإثنين في طبرق باعتماد الباب الأول من مقترح الميزانية المقدم من قبل حكومة الوحدة على أن تتضمن قانوني رقم 4 وقانون رقم 6 والقوانين الصادرة من مجلس النواب.

وأضاف أن أعضاء المجلس طالبوا أيضًا بإلغاء ميزانية الطوارئ من مقترح الميزانية كما طالبوا بدعم المفوضية العليا للانتخابات وميزانية تمويل القوات المسلحة، وكذلك الإسراع في قانون المرتبات.