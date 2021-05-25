نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 25 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021.

ووفقا لملخص النشرة فإن الطقس يشهد اعتدال ملحوظ في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال الغربي خاصة الساحلية ، بينما تبقى بدون تغيير على باقي المناطق.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء مغطاة جزئيا بالسحب هذا اليوم تتكاثر احيانا ، واحتمال ظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة على بعض المناطق.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 – 29) مْ على اغلب المناطق ، وما بين ( 33 – 37 ) مْ على أبونجيم ومزده والقريات وتسجل ارتفاع طفيف يوم الخميس.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الرياح: متغيرة الاتجاه الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32 -38) مْ ، وتصل اليوم إلى (41) مْ على رأس لأنوف.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء قليلة السحب إلى صافية.

•الرياح: جنوبية غربية خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 43 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: مشمس.

•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 38) مْ.

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:05)، فيما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:01).

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