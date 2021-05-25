مكافحة الأمراض: الوضع الوبائي لكورونا في ليبيا مستقر

أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا مستقر وفي تحسن مستمر وأن مراكز العزل لا تعاني ضغوطات نتيجة كثرة الحالات

وأكد النجار في تسجيل مصور أن عدد الحالات المصابة بكورونا في ليبيا يتجه نحو الانخفاض.

وأشار النجار إلى أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا يقارب 200 ألف شخص مؤكدا أن اللقاحات آمنة بدرجات متفاوتة داعيا المواطنين إلى الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار النجار إلى أنه تم توفير 200 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي والذي يستهدف مواطنين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأقل استخدم ثلثهم تقريبا مرجعا السبب في الاستخدام البطيء له إلى أنه يحتاج لدرجة برودة عالية تبلغ -13 حيث يصعب توفير هذه الفريزات في بعض البلديات مشيرا إلى استخدام 27 ألف جرعة من أسترازينيكا والذي يستهدف مواطنين تبلغ أعمارهم 70 سنة فأكثر كما تم استخدام 150 ألف جرعة من اللقاح الصيني الذي استهدف مواطنين تتراوح أعمارهم من 60 إلى 70 سنة.

وأشار النجار إلى وصول شحنة جديدة من لقاح استرازينيكا كوفاكس قوامها 117 ألف جرعة ولازالت تحت الإجراء وسيتم توزيعها على مراكز التطعيم بمختلف أنحاء ليبيا.

وبين النجار أنه يمكن لجميع المواطنين أخذ التطعيم باستثناء من يعانون حساسية مفرطة من تطعيمات سابقة والذين يمكن إعطائهم التطعيم وإخضاعهم لعناية فائقة