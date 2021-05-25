لميس بن سعد: علينا عدم الاستهانة بالتهديدات الأمريكية حول معاقبة المعرقلين للانتخابات

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي، لميس بن سعد، الأطراف السياسية إلى عدم الاستهانة بالتهديد الذي أطلقته المندوبة الأمريكية، بمعاقبة المعرقلين للانتخابات، والتعامل معه بجدية.

وقالت بن سعد في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن هناك اهتماماً واضحاً من قبل الإدارة الأمريكية بملف الانتخابات، وضرورة إجرائها في موعدها المحدد، ونظراً لهشاشة الوضع في ليبيا، ومعرفة الجميع برغبة أطراف عدة في عرقلة الانتخابات، بات المجتمع الدولي، والأطراف الفاعلة تحديداً، تطلق تهديدات بخضوع المعرقلين لقائمة العقوبات، وذلك كنوع من التحذير المبكر بعواقب المساس بالعملية الانتخابية”.

وأضافت “الشكوك والمخاوف موجودة في الشارع الليبي، لأن الجميع يعلم كيف عمدت أغلب الشخصيات والمجالس التشريعية والتنفيذية إلى تمديد صلاحياتها، وفترات عملها طيلة السنوات الماضية، وبالتالي بات لديهم تخوفات من تكرار هذا السيناريو”.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا غرينفيلد، قد لوحت في جلسة مجلس الأمن الدولية حول ليبيا بمعاقبة معرقلي الانتخابات الليبية، وقالت إن أي شخص «يعرقل أو يقوض الانتخابات المخطط لها وفق خريطة الطريق قد يخضع لعقوبات».