نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الثلاثاء (25/05/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:-

•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

•الريح بحري إلى متغير الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس بينما يكون شرش على باقي الساحل تتراوح سـرعتــه ما بين (05– 15) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75–1.50) متر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر(18-20) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:-

•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

•الريح شرش بوجه عام بينما يكون هذا اليوم براني على الساحل الممتد من رأس الأنوف إلى بنغازي ومتغير الاتجاه على باقي الساحل ســرعتــه مــا بين (05– 20) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.00) متر .

•البحر هادئ إلى خفيف الموج.

•درجة حرارة سطح البحر(18-21) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

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