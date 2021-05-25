بالصور | مواد غذائية منتهية الصلاحية بمطعم يستخدم العلامة التجارية العالمية لمطاعم ماكدونالدز في طرابلس

ليبيا – أجرى مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس أمس الإثنين رفقة المكتب الإعلامي ومركز الحرس البلدي بالمركز جولة تفتيشية استهدفت مطاعم ومخابز وصيدليات ببلدية حي الأندلس ومن ضمنها مطعم يستخدم العلامة التجارية العالمية لسلسلة مطاعم ماكدونالدز بعد أقل من شهر على إفتتاحه للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الواجبة.

وبحسب المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأدوية والأغذية رصد المفتشين وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد غذائية مخالفة للمواصفة 53 غير مدون عليها البيانات التوضيحية بالإضافة إلى عدم استعمال أغطية الرأس والكمامات ووجود مخزن غير مطابق للمواصفة 564 الخاصة بشروط التخزين الجيد.

وأكد مركز الرقابة أنه تم إحالة التقرير للحرس البلدي الذي اتخذ إجراءه بإقفال المطعم.

هذا وقد شهد إقتتاح هذا المطعم موجة من التشكيك في صحة أن المطعم يحمل العلامة التجارية العالمية لسلسلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية بشكل رسمي، وأن ليبيا وهذا المطعم في طرابلس غير مدرجين في الموقع الرسمي للسلسلة الأمريكية كمكان معتمد بحسب ما تأكدت منه صحيفة المرصد.

إلا أن صفحة المطعم على موقع “فيسبوك” التي لا تحمل العلامة الزرقاء كباقي صفحات مطاعم ماكدونالدز عالميًا يؤكد القائمون عليها بأنها تحمل توكيل رسمي لهذه السلسلة في ليبيا دون تقديم دليل مادي أو مستند يثبت ذلك.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية